Lutz (Polestar): “Polestar e Fondazione Veronesi uniti da voglia di migliorare futuro”

Ottobre 3, 2023

“La collaborazione tra Fondazione Veronesi e Polestar nasce perché abbiamo la stessa passione per la ricerca e la stessa voglia di migliorare il mondo in cui viviamo. Noi lo facciamo attraverso le nostre auto 100% elettriche sostenibili”. Così Alexander Lutz Managing Director di Polestar Italia, in occasione dell’evento, di cui Polestar è main sponsor e principale sostenitore, organizzato per celebrare i vent’anni di attività della Fondazione Umberto Veronesi ETS e finanziare la ricerca scientifica nell’ambito dei tumori tipicamente femminili.

Il marchio svedese di veicoli elettrici ad alte prestazioni è main sponsor e sostenitore dell’evento e condivide con la Fondazione la volontà di creare un futuro migliore per la società.