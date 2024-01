Macchinari vecchi in ospedale, il piano di ammodernamento slitta di due anni

Gennaio 22, 2024

Gli ospedali italiani dovranno attendere fino a giugno 2026 per rinnovare il parco macchine ormai obsoleto. E’ slittato infatti di due anni il piano di ammodernamento che prevedeva la sostituzione di oltre 3100 grandi apparecchi come Tac e Risonanze magnetiche di ultima generazione, a causa della revisione del Pnrr.