Made in Italy, 110 anni di storia in Italia. Nestlé genera valore condiviso e si racconta con una mostra al MiMit

Luglio 4, 2023

E’ stato presentato da Nestlé, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma, la nuova edizione dello studio: Nestlé crea valore all’Italia. All’evento, organizzato per celebrare 110 anni del Gruppo nel Belpaese, si è evidenziato come Nestlé abbia fatto registrare un ammontare pari a 4,2 miliardi di euro di valore condiviso. Nel corso della giornata è stata inoltre presentata una mostra a Palazzo Piacentini dal titolo “110 anni di eccellenza in Italia. Un’impresa che si racconta”. Un’esposizione dedicata a Baci Perugina e San Pellegrino che vuole evidenziare come i due marchi siano diventati delle icone di italianità.