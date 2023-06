Made in Italy, De Carlo: “Liceo rimetterà italianità al centro dell’istruzione pubblica”

Giugno 23, 2023

“Finalmente con il liceo del made in Italy possiamo far crescere nei ragazzi intanto la consapevolezza di vivere in una nazione meravigliosa e di avere un valore aggiunto, che è quello delle grandi eccellenze che produciamo. Serve soprattutto fornire loro quegli strumenti che gli consentiranno di capire il mondo d’oggi, il mercato e anche ciò che il mondo vuole dall’Italia, per poi essere ficcanti, precisi e utili a questa nazione nello sviluppo di quella grandissima capacità che ha di essere sé stessa nel mondo. Una cosa meravigliosa. Un passo epocale che rimette la cultura dell’italianità al centro anche della insegnamento pubblico.” Ha dichiarato il Presidente della Commissione Industria, commercio, agricoltura e produzione agroalimentare Luca De Carlo a margine del Meeting del Made in Italy, Stati generali dei professionisti e delle imprese organizzato da Aepi a Palazzo Wedekind a Roma.