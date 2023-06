Made in Italy, Dinoi (Aepi): “Favorevoli al percorso del Governo”

Giugno 26, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Siamo favorevoli rispetto al percorso iniziato da questo Governo, che ha voluto istituire un ministero del Made in Italy, di fatto accogliendo una delle nostre proposte di legge fatte durante la campagna elettorale dello scorso anno. Lo stesso vale per il liceo del Made In Italy, un luogo fondamentale dove si investe nella formazione per le nuove generazioni. Ma non ci fermiamo né accontentiamo: il Made in Italy è fondamentale per lo sviluppo del nostro paese e la mia Confederazione continuerà a promuoverlo, valorizzarlo e soprattutto a tutelarlo per far sì che diventi sempre più centrale per il futuro italiano”. Così Mino Dinoi, Presidente Confederazione Aepi, a margine dell’evento “Meeting del Made in Italy. Stati generali dei professionisti e delle imprese”, organizzato da AEPI a Palazzo Wedekind a Roma.