Made in Italy, Malan “Piccole imprese e professioni sono parte più importante di economia della nazione”

Giugno 23, 2023

“Il governo Meloni e Fratelli d’Italia sono grandi sostenitori del made in Italy e delle piccole imprese e le professioni, che sono la parte più importante dell’economia della nostra nazione. Vanno sostenuti: ci sono alcune cose che sono slogan, ma stanno diventando realtà. Non disturbare chi lavora e chi crea lavoro e rendere umano e ragionevole il rapporto tra fisco e contribuenti. Innanzitutto non porre ostacoli all’attività e rilanciare l’economia. I dati di questi mesi con record di occupazione, con l’Italia che cresce più degli altri Paesi europei e degli altri Paesi dell’Ocse, sono il quadro nel quale evidentemente è più facile per le imprese, per le professioni poter crescere e poter lavorare. Ci vuole naturalmente la difesa del made in Italy delle specificità, per questo è importante essere assertivi in Europa e non metterci al traino di questo o di quello per avere una photo opportunity. Bisogna difendere gli interessi dell’Italia, che spesso sono molto specifici e sono diversi da quelli degli altri. Non per nulla abbiamo delle eccellenze che gli altri non hanno.” Ha dichiarato il capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia Lucio Malan a margine del Meeting del Made in Italy, Stati generali dei professionisti e delle imprese organizzato da Aepi a Palazzo Wedekind a Roma.