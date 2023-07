Made in Italy, Urso: “Aperte le porte del MiMit alle eccellenze italiane”

Luglio 4, 2023

“Abbiamo aperto il dicastero all’attività delle imprese sin dal primo giorno di questo governo. Oggi è diventata una mostra permanente delle attività di eccellenza del made in Italy. Un biglietto da visita con cui noi accogliamo anche i visitatori e le delegazioni internazionali che, quando entrano nel palazzo si rendono conto di quello che è l’eccellenza produttiva del nostro Paese”. Così il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione della mostra di San Pellegrino e Baci Perugina al MiMit.