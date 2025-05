Made in Steel 2025, Bper Banca al fianco delle imprese siderurgiche

7 Maggio 2025

Nella grande piazza centrale di Made in Steel 2025 hanno preso il via i lavori dell’undicesima edizione della Conference and Exhibition internazionale, dove Bper Banca ha sottolineato la volontà di stare al fianco delle imprese siderurgiche. “The Beauty of Steel” è il titolo del convegno d’apertura della manifestazione, nonché fil rouge che guida la proposta contenutistica, per celebrare l’acciaio, amico del progresso e delle persone, evocare la sua forza, modernità lucentezza, invitando a scoprire il valore intrinseco e culturale di questo materiale, protagonista del nostro futuro sostenibile.