Agosto 16, 2023

Madonna Louise Veronica Ciccone compie 65 anni. La regina del pop, nonostante qualche incidente di percorso, resta sulla cresta dell’onda. Sono state annunciate le nuove date del Celebration Tour, cancellate a per il ricovero in ospedale a causa della grave infezione batterica che l’ha colpita a giugno.