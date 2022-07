Maduli (Pubbliemme-Diemmecom-Network LaC): “Questa sera vince l’orgoglio di persone che costruiscono un nuovo modello di visione della propria terra”

Luglio 27, 2022

Your browser does not support the video tag.

«Questa sera vince l’orgoglio di persone che sanno quello che vogliono. LaCalabriasione è un progetto che nasce dalla volontà di costruire un nuovo modello di visione della nostra terra. In questa occasione aggiungiamo all’orgoglio anche la consapevolezza del lavoro che si svolge perché bisogna credere e insistere sul proprio modello di vita». Così Domenico Maduli, Presidente del gruppo, si è espresso durante l’evento “Link, Tropea Communication Meeting”, organizzato a Tropea da ViaCondotti21 e LaC Network in partnership con il Comune di Tropea e la Fondazione Magna Grecia.