Ottobre 4, 2022

“Abbiamo terminato tutti i lavori sul campo. La regione Lazio ha creduto molto in questo progetto, il territorio beneficerà dei lavori che saranno portati a termine per il prossimo settembre. Il movimento golfistico italiano si sta muovendo e sta crescendo e la Ryder Cup 2023 sarà un acceleratore. La Federazione sta investendo in progetti nel sociale e nelle scuole”. Lo ha dichiarato Marta Maestroni, Segretario Generale Federgolf.