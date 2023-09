Settembre 15, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Don Puglisi eroe civile”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione sull”Osservatore romano’ in occasione del 30/mo anniversario dell’assassinio di don Puglisi. “Oggi don Puglisi è simbolo di libertà, laddove tenta di imporsi l’oppressione criminale. I valori evangelici che animavano la sua azione quotidiana trovano corrispondenza” in quelli “espressi nella Costituzione repubblicana”.