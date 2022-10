Mafia, operazione contro clan palermitano: sei arresti

Ottobre 24, 2022

Duro colpo alla famiglia mafiosa di Misilmeri-Belmonte Mezzagno, nel Palermitano. Su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, i carabinieri di Palermo hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione di tipo mafioso ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso. L’indagine, avviata nel gennaio 2021, ha accertato “l’operatività dell’articolazione mafiosa caratterizzata da uno spietato ricorso alla violenza e all’imposizione del pizzo a commercianti ed imprenditori del territorio”.