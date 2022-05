Mafia, operazione ‘Terzo tempo’: 12 arresti a Caltanissetta

Maggio 30, 2022

Your browser does not support the video tag.

Operazione ‘Terzo tempo’ della Guardia di finanza di Caltanissetta con l’esecuzione di 12 misure cautelari restrittive nella Sicilia centro-orientale. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di furto ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. I provvedimenti sono stati emessi dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. Le indagini hanno permesso di svelare presunte ‘interferenze’ di due fratelli, imprenditori agricoli attivi nell’Ennese, sulle aziende loro confiscate. Accertate diverse forme di intimidazione nei confronti dei lavoratori assunti dall’amministrazione giudiziaria, costretti a interrompere il rapporto di lavoro.