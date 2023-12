Mafia, Razzante: “Infiltrazione nel web nuovo modello di controllo del territorio”

Dicembre 4, 2023

“Per le mafie l’infiltrazione nel web è il nuovo modello di controllo del territorio” per questo motivo “stanno conquistando il digitale. Il mafioso medio vuole stare su internet perché su internet c’è un nuovo mercato legale ma soprattutto illegale”. Lo ha detto all’Adnkronos Ranieri Razzante, componente del Comitato per la strategia sull’IA della Presidenza del Consiglio, a margine del convegno su ‘Le mafie nell’era digitale’ organizzato a Palermo dalla Fondazione Magna Grecia.