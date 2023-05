Mafie, Nicaso: “Operano sempre più online, serve aggiornamento professionale per contrastarle”

Maggio 9, 2023

“Le mafie diventano sempre più ibride e capaci di operare online. È in corso una selezione naturale e tecnologica delle mafie, chi non saprà adattarsi all’uso dei social media rischia di scomparire. A livello internazionale si coglie la capacità di individuare sostanze digitali sempre più nuove e creare sistemi di comunicazioni come telegram e what’s app destinato ad un numero rossetto di individui. Questa sfida richiede nuovi saperi e un aggiornamento professionale sul fronte del contrasto alle organizzazioni criminali e mafiose”.