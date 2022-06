Giugno 13, 2022

Secondo Cristina Maggi, Direttrice di H2IT, intervenuta nel corso della kermesse Hydrogen Expo, ospitata nei padiglioni della fiera di Piacenza tra l’8 e il 10 giugno, l’idrogeno rappresenta una grande opportunità che va colta e sfruttata collaborando e unendo le forze e le competenze di ciascuna realtà costituente la filiera. Ecco le sue parole