Giugno 1, 2023

Frank Meyer, Ceo E.ON Italia, è intervenuto a margine dell’evento Make Italy Green, organizzato a Manerba del Garda, che è stato opportunità di confronto sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico e un punto di partenza per proporre soluzioni condivise e concrete in grado di fronteggiare queste sfide e rendere l’Italia più verde.