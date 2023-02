Febbraio 13, 2023

La dieta di esclusione, che si basa sull’evitare gli alimenti che potrebbero causare una alterazione del microbiota e della funzionalità intestinale, si sta rivelando efficace per i pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali. Ne ha parlato la dottoressa Ambra Ciliberto, dietista dell’unità di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’ospedale San Raffaele di Milano.