Febbraio 13, 2023

L’ospedale San Raffaele di Milano ha ospitato l’incontro “Nuove frontiere del trattamento farmacologico delle MICI” organizzato in collaborazione con l’associazione pazienti AMICI Onlus e con il supporto non condizionato di Nestlé Health Science. Il professor Silvio Danese, Direttore dell’Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva IRCCS Ospedale San Raffaele, spiega l’importanza della nutrizione nella gestione di queste patologie.