Malattia di Crohn e colite ulcerosa, Associazione Amici,:”1 paziente su 3 vive stato di allerta costante”

Febbraio 8, 2024

“Soltanto il 10% dei pazienti con colite ulcerosa sono informati in modo importante sulla malattia, la percentuale cresce ma arriva solo al 18% per i pazienti con malattia di Crohn. C’è una grossa fetta di pazienti che non conosce bene la patologia e non conosce il modo di gestirla. Inoltre, un paziente su 3 vive la malattia con un costante stato di allerta”. Con queste parole Salvo Leone, direttore generale di Amici Ets – Associazione per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino, è intervenuto a margine della conferenza stampa ‘Malattia di Crohn e colite ulcerosa: diamo luce all’invisibile’, organizzata da Abbvie a Milano. Nel corso dell’evento sono stati presentati i risultati dello studio osservazionale Podcast a cura di AbbVie e quelli dell’indagine sui pazienti Acquire-Ibd, realizzata dall’Associazione pazienti.