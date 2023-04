Malattia Psoriasica, Celano (APMARR): “Informare è fondamentale, serve per arrivare ad assumere precocemente una terapia”

Aprile 29, 2023

“Informare su quello che è il giusto percorso da svolgere è fondamentale, serve per arrivare ad assumere precocemente una terapia. Per il paziente una diagnosi è un grosso punto di partenza”. È quanto affermato da Antonella Celano, Presidente dell’Associazione Nazionale Persone Malattie Reumatologiche e Rare, che insieme ad ANMAR – Associazione Nazionale Malati Reumatici, AMRER – Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna, APIAFCO – Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza e ADIPSO Odv – Associazione per la difesa degli Psoriasici, ha patrocinato la campagna informativa ‘L’esperienza al centro’, promossa da Novartis.