Malattia Psoriasica, Foti (Dir. Clinica Dermatologica UNIBA): “Lesioni cutanee solo la punta dell’iceberg”

Aprile 29, 2023

“I primi segni della psoriasi sono delle macchie rosse desquamanti che compaiono soprattutto in alcune zone del corpo, soprattutto a livello dei gomiti, delle ginocchia e del cuoio capelluto ma le lesioni cutanee sono da considerare solo la punta dell’iceberg della patologia”. È quanto affermato dalla Prof.ssa Caterina Foti, Direttore della Clinica Dermatologica del Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ nel corso del primo Open Day della campagna informativa ‘L’Esperienza al centro’, promossa da Novartis in collaborazione con le principali Associazioni dei Pazienti.