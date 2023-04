Aprile 4, 2023

In occasione dell’evento “Sfide ed obiettivi per una nuova presa in carico della MRC”, riguardante l’aggiornamento del Documento di indirizzo sulla Malattia Renale Cronica (MRC), la più frequente malattia cronico-degenerativa nel nostro Paese tenutosi presso la sede del Senato lunedì 3 aprile, ha parlato Stefano Bianchi, presidente della Società italiana di nefrologia.