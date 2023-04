Aprile 3, 2023

Bruno Annibale, presidente della Società italiana di gastroenterologia, è intervenuto in occasione del 29° Congresso nazionale delle malattie digestive della Federazione italiana delle società delle malattie dell’apparato digerente (Fismad), giunto alla sua 29esima edizione e in svolgimento a Roma dal 30 marzo al 1 aprile.