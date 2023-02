Malattie rare, Mattarella: “Diritto a diagnosi rapida e terapie efficaci”

Febbraio 28, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Il dettato costituzionale relativo alla tutela della salute non consente eccezioni. Diagnosi rapida e terapie efficaci rappresentano priorità su cui concentrarsi per assicurare alle persone con malattia rara il diritto alle cure e a una assistenza socio-sanitaria che permetta loro di convivere il più serenamente possibile con la propria patologia, vincendo l’isolamento e partecipando in maniera significativa alla vita della società”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale delle Malattie rare.