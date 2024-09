Malattie rare: neuromielite ottica, ricadute bloccate grazie a ravulizumab

16 Settembre 2024

È ora disponibile e rimborsabile, dopo il via libera di Aifa, l’anticorpo monoclonale ravulizumab, sviluppato da Alexion – AstraZeneca Rare Disease per il trattamento del disturbo dello spettro della neuromielite ottica (Nmosd) in adulti positivi all’anticorpo anti-aquaporina-4 (AQP4) (Ab+), malattia autoimmune rara che in Italia interessa circa 1500-2000 persone.Sicuro ed efficace nel ridurre le ricadute nella quasi totalità dei casi, come dimostrato dallo studio di fase 3 Champion – Nmosd, ravulizumab è il primo inibitore del complemento C5 a lunga durata d’azione per il trattamento di questa malattia rara.