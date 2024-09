Malattie rare, oncoematologa Sau: “Storia naturale emoglobinuria parossistica notturna cambiata in 15 anni grazie a nuovi farmaci”

25 Settembre 2024

“L’emoglobinuria parossistica notturna è una malattia rara, cronica, grave, che è caratterizzata da una triade sintomatologica, costituita da una severa anemia emolitica, una propensione dei pazienti ad eventi trombotici, a volte anche gravi, e a un difetto del midollo osseo. Negli ultimi 10-15 anni la storia naturale di questa malattia è cambiata grazie all’avvento di farmaci specifici per la malattia, che rendono quindi la gestione per noi medici e per i pazienti più agevole”. Lo ha detto Antonella Sau, dirigente medico dell’Uoc di Oncoematologia pediatrica della Asl di Pescara, a margine del 51° congresso nazionale Sie – Società italiana di ematologia, in svolgimento al MiCo di Milano dal 23 al 25 settembre e al quale è presente anche Sobi, azienda biofarmaceutica con focus su malattie ematologiche rare o poco conosciute, e oncoematologia.