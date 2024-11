Malattie rare, paziente Proietti: “L’inclusione ti dà la forza di andare avanti”

22 Novembre 2024

“Grazie a una raccolta firme io e mia figlia siamo riusciti ad ottenere una spiaggia attrezzata”, per le persone con Sla, “a Pomezia, nella mia città. Poter stare in spiaggia, socializzare e relazionarsi con altre persone è qualcosa di meraviglioso. L’inclusione ti rende vivo e ti dà la forza di andare avanti”. Lo ha detto Enzo Proietti, un paziente che da anni convive con la Sla, intervistato dall’Adnkronos Salute in occasione dell’evento streaming “Una promessa per la ricerca”, organizzato da Aisla, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, per promuovere responsabilità e impegno nella lotta alla Sla. L’evento ha dato il via alla campagna di raccolta fondi natalizia a sostegno della Ricerca scientifica.