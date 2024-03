Malattie rare, Petruzzelli (Lampada di Aladino): ‘Prendere in carico le persone e non solo la malattia’

22 Marzo 2024

“ Possiamo vincere la battaglia prendendo in carico non solo le malattie, ma anche le persone”. Sono le parole di di Davide Petruzzelli, presidente dell’associazione pazienti La lampada di Aladino Ets, in occasione della presentazione della campagna di informazione diretta al grande pubblico sul linfoma a grandi cellule B (Dlbcl), il linfoma più frequente della famiglia dei linfomi non Hodgkin, firmata da Sobi, azienda farmaceutica svedese dedicata alle malattie rare, con il patrocinio delle associazioni La Lampada di Aladino Ets e l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma (Ail).