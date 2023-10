Malattie rare: Rossi (Sapienza), ‘Riconoscere alopecia areata apre opportunità a pazienti’

Ottobre 20, 2023

Your browser does not support the video tag.

“L’alopecia areata è una malattia rara ma non è riconosciuta come tale. Quindi per prima cosa è necessario l’intervento della politica affinché venga inserita all’interno dei Lea, Livelli essenziali di assistenza. Il riconoscimento della malattia sicuramente può aprire tutta una serie di opportunità per il paziente affinché possa accedere alle cure molto specialistiche”. Lo ha detto Alfredo Rossi, professore associato Clinica Dermatologica Policlinico Umberto I Università La Sapienza Roma, in occasione della presentazione della Giornata nazionale Alopecia areata, malattia rara che colpisce in Italia circa 118mila persone. L’Alopecia Areata Day quest’anno si terrà il 27 ottobre e gode del completo appoggio di 26 ospedali italiani dove dermatologi e psicologi effettueranno gratuitamente screening e visite ai pazienti. L’incontro è stato promosso e coordinato da Aipaf Associazione italiana pazienti alopecia and friends in collaborazione cion Fb&Associati.