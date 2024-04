Malattie rare, Tobaldini (Aiaf Aps): “Conoscere sintomi per diagnosticare malattia precocemente”

12 Aprile 2024

“La nostra associazione si sta spendendo con iniziative di sensibilizzazione e divulgazione per far conoscere i sintomi della malattia di Fabry e far sì che la malattia possa essere riconosciuta precocemente”. A dirlo ai microfoni dell’Adnkronos è Stefania Tobaldini, presidente dell’Associazione italiana Anderson-Fabry (Aiaf Aps), in occasione della presentazione del brano inedito ‘Un pezzo di te’, scritto dal rapper Blind per raccontare la malattia di Anderson-Fabry. Il brano ha inoltre dato il via alla campagna di sensibilizzazione Do Re Mi Fabry, promossa da Aiaf con il contributo non condizionato di Chiesi Global Rare Diseases Italia in occasione del Fabry Awareness Month.