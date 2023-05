Maggio 17, 2023

Your browser does not support the video tag.

Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo in Emilia Romagna. Migliaia gli evacuati in tutta la regione, strutture allagate e fiumi in piena o esondati, scuole chiuse e viabilità compromessa. La premier Meloni: “Pronti a Cdm per ulteriori misure di emergenza”.