Maggio 19, 2023

Un uomo è stato ritrovato senza vita a Faenza, nella provincia di Ravenna. Salgono così a 14 le vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Per martedì 23 maggio, alle ore 11, è stato convocato il Consiglio dei ministri che “sarà dedicato in larga parte ai primi urgenti provvedimenti relativi alla grave alluvione che ha colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana”. E’ quanto si legge in una nota di palazzo Chigi.