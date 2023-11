Maltempo Italia, allerta gialla per 11 regioni

Novembre 22, 2023

Il maltempo torna a interessare l’Italia e la protezione civile ha diffuso l’allerta gialla per 11 regioni per una perturbazione di origine atlantica responsabile di un peggioramento significativo delle condizioni meteorologiche. Previsti venti fino a burrasca sulle regioni centrali. Temperature massime in calo.