Maltempo Italia, crescono prezzi assicurazioni

Agosto 14, 2023

“Dopo alluvioni, grandinate e nubifragi che nei mesi scorsi hanno interessato diverse zone dell’Italia i prezzi delle assicurazioni connesse all’abitazione registrano nel nostro paese sensibili aumenti”. La denuncia arriva oggi dall’Aiped, l’Associazione italiana periti estimatori danni, che analizzando i dati Istat segnala una forte crescita anche per le tariffe assicurative del settore Rc auto. I, particolare prezzi delle assicurazioni connesse alle abitazioni salgono del +9,1% a luglio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma a crescere sono anche le tariffe Rc auto, con l’Istat che stima a luglio un incremento per la voce assicurazioni sui mezzi di trasporto del +3,3% su base annua.