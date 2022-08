Agosto 11, 2022

Maltempo in Italia, arriva la stima dei danni di Coldiretti che in alcune zone del Paese parla di ripercussioni fino all’80% dei raccolti: colpiti uva, ortaggi, olive e legumi. Eventi estremi si sono abbattuti al sud e al centro su terreni secchi, provocando frane e smottamenti.