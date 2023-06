Giugno 6, 2023

Your browser does not support the video tag.

Nuovo nubifragio sulle Marche con allagamenti e disagi in tutta la regione. Vigili del fuoco intervenuti per l’allagamento della statale Adriatica e per i disagi nei comuni di Fano e Corridonia. Nella regione resta attiva l’allerta gialla fino alla mezzanotte con precipitazioni intense a partire dal pomeriggio.