Manageritalia compie 80 anni: una storia di leadership, visione e innovazione per il futuro del Paese

9 Aprile 2025

Ottant’anni di storia, di evoluzione del mondo del lavoro e di impegno costante per lo sviluppo dell’Italia. Manageritalia, nata nel 1945 a Roma come ANDAC, l’associazione in pochi anni, diventa Federazione e oggi celebra un traguardo importante nella stessa città dove tutto ebbe inizio. L’appuntamento ha visto la partecipazione di figure di primo piano del mondo politico, istituzionale e imprenditoriale. La celebrazione degli 80 anni, culminata con una tavola rotonda dal titolo “Manageritalia: 80 anni di leadership e innovazione per il futuro dell’Italia”, ha rappresentato un confronto di alto profilo per riflettere sul ruolo strategico del management nella crescita sostenibile del Paese.