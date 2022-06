ManagerItalia, proposte per la crescita del Terziario alla 98esima Assemblea Nazionale

Giugno 20, 2022

Your browser does not support the video tag.

In occasione della 98esima Assemblea Nazionale di ManagerItalia, l’organizzazione di riferimento dei manager e delle alte professionalità del settore terziario, alla quale hanno partecipato 250 delegati in rappresentanza degli oltre 39.000 associati, il Presidente Mario Mantovani ha dialogato con manager, studiosi, economisti e policy makers. Partendo dai risultati dell’ultimo report dell’Osservatorio sul Terziario di ManagerItalia, gli esperti hanno espresso il loro punto di vista sulla situazione del comparto ed hanno avanzato le loro proposte per favorirne la crescita.