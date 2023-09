Settembre 28, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Sono circa 400.000 in Italia i farmacisti vaccinatori e 6 milioni le vaccinazioni anti Covid fatte in farmacia nella passata stagione. La prossimità delle farmacie può diventare un fattore chiave di successo della campagna: capillarità territoriale, orari d’apertura dilatati, contatto unico con i cittadini”. Lo ha detto il presidente della Fofi (Federazione ordini farmacisti italiani)