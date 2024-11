Manes: “Il bello della vita è che comunque è un dono e vale la pena di essere vissuta pienamente”

13 Novembre 2024

Manes: “Dodici anni fa non c’era la consapevolezza che c’è oggi, noi famiglie non avevamo questa informazione piena. Oggi fortunatamente gli strumenti cominciano ad esserci, c’è una rete, quindi le famiglie, anche la scuola, non siamo più soli” ha detto Teresa Manes, mamma di Andrea Spezzacatena “Il ragazzo dai pantaloni rosa” che ha partecipato alla presentazione del Progetto di Peer Education per tutte le scuole d’Italia, Contro Bullismo e Disagio Giovanile, presso l’I.T.I.S. Galilei di Roma.