Mangiare male aumenta i costi sanitari

12 Luglio 2024

Mangiare male costa a ogni italiano circa 300 euro in più l’anno e incide sulla probabilità̀ di avere malattie. Con un duplice rischio: l’impatto negativo sulla salute e, più̀ in generale, la crescita di costi economici e sociali. Un ‘legame pericoloso’ illustrato, dati alla mano, dalla Fondazione Aletheia – think thank scientifico italiano – con il patrocinio del ministero della Salute, con il rapporto ‘Malattie, cibo e salute’. Nel 2023 l’eccesso di peso, in Italia, ha interessato il 46,4% della popolazione di maggiore età̀. A questo si aggiunge anche un aumento dell’incidenza di diabete.