Giugno 28, 2022

Your browser does not support the video tag.

Carlo Mango, direttore area ricerca di Fondazione Cariplo, sottolinea i risultati ottenuti nel campo della ricerca scientifica. Un lavoro che negli ultimi anni si è attivato anche per contrastare la pandemia con ricerca e formazione sulla Sindrome Post‐ Covid”, iniziative di altissimo valore scientifico a cui sono destinati complessivamente 2 milioni di euro.