Novembre 22, 2022

Your browser does not support the video tag.

Dure critiche dell’opposizione alla prima Manovra varata dal governo Meloni. Il Pd la bolla come “una legge di Bilancio iniqua e improvvisata” e invita il popolo Dem a scendere in piazza il 17 dicembre. Pronto a manifestare anche il M5S dopo l’attacco al reddito di cittadinanza.