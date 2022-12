Dicembre 12, 2022

La Cgil promuove da oggi al 16 dicembre, insieme alla Uil, una serie di manifestazioni e scioperi organizzati a livello regionale per cambiare una manovra 2023 “sbagliata e contro il lavoro”, per rivendicare “una legge di Bilancio più giusta per le persone e più utile per il Paese”.