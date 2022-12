Dicembre 7, 2022

“Le risposte, arrivate dal premier Meloni, hanno confermato le profonde distanze sul fisco e precarietà e anche sulla tutela del potere d acquisto”. Così il leader Cgil Maurizio Landini al termine del vertice a palazzo Chigi, aggiungendo come sia evidente la necessità di “proseguire la mobilitazione”.