Dicembre 28, 2022

Nella Legge di Bilancio 2023 sono stati inseriti due Fondi per incentivare il turismo in Italia. In particolare nell’articolo 105 della Manovra per valorizzare i comuni che hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti a vocazione turistica con 34 milioni per interventi innovativi in mobilità e accessibilità. e del Fondo per il turismo sostenibile. Nell’articolo 106 si parla invece del Fondo per il turismo sostenibile: 25 milioni fino al 2025 per l’ecoturismo.