Dicembre 24, 2022

“Tutta la notte in Aula a tentare di far cambiare idea alla maggioranza sui #tagliallaSanità, sulla fine di #OpzioneDonna e sulle misure inique della Legge di #Bilancio. E il primo voto di una delle Camere arriva la vigilia di Natale. A rischio esercizio provvisorio. Mai successo”. E’ il tweet di Enrico Letta che posta una foto dell’aula della seduta notturna alla Camera per la manovra.