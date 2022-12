Manovra 2023, Meloni: “Approvata un giorno in anticipo rispetto a ultimi 2 anni”

Dicembre 29, 2022

La legge di bilancio è stata approvata in Cdm “in un’ora. Ho fatto parte di altri governi e ricordo dibattiti molto più articolati e accesi. Era una legge di bilancio che non lasciava molto alle legittime rivendicazioni dei ministri”. Così la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di fine anno. Sono state messe “tutte le risorse che avevamo sulle grandi misure a cui volevamo dedicarci”, ha rimarcato Meloni, sottolineando il fatto “che la manovra è stata approvata un giorno in anticipo rispetto agli ultimi due anni”.